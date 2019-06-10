嶺東科技大學觀光系學生甯國珍（中）在台中市長盧秀燕就職典禮時擔任禮賓人員，表現亮眼。（圖／甯國珍提供）

校園美女甯國珍，濃眉大眼，長相甜美，希望有機會到國外實習，打開國際視野，提升職場競爭力。（圖／甯國珍提供）

就讀嶺東科技大學觀光系的甯國珍，身高165公分，長相甜美。（圖／甯國珍提供）

甯國珍現在與同學一起練習儀隊，體會團結合作的重要性，也為大學生活增加更多亮點。（圖／甯國珍提供）

青春無敵，投入公益服務跑第一。就讀嶺東科技大學觀光系2年級的甯國珍，身高165公分，長相甜美，親切有禮貌，曾在去年底台中市長盧秀燕草地就職典禮時擔任禮賓人員，精確掌握儀式時間，引導來賓動線，嚴格禮儀排練付出很多心力，獲難得經驗，現在她與同學一起練習儀隊，體會團結合作的重要性，也為大學生活增加更多亮點。

甯國珍身材高挑，還留著一頭烏黑秀髮，是校園回頭率極高的校園美女，擁有優越條件，讓她在遴選禮賓人員時大為加分，台中花博舉行時，很多縣市首長與國內外參訪者，出席花博活動前，到貴賓室觀看花博影片導覽，她身為花博志工，多次擔任司儀及引導服務，雖然才20歲，年紀輕對大場面毫不緊張，她說，「平常有準備，上場時就有信心」。

為了訓練體能與語文實力，甯國珍常會早起跑步，鍛鍊核心肌群，保持活力，平時加強英文與日文程度，盼能爭取到國外實習的機會，打開國際視野，提升職場競爭力。

由於高中時曾是儀隊成員，甯國珍表示，與很多對儀隊有興趣的大學同學組成儀隊，除了傳授她的儀隊經驗，也請教練專業指導，操槍及隊形變化需要一次又一次的排練，在校際活動或其他節日舞台演出，贏得掌聲與肯定，辛苦值得。

就讀觀光系，以後是否會想從事觀光相關的行業？甯國珍說，她不一定投入領隊或導遊，反而對擔任小學生或國高中畢業旅行的領團人員有興趣，可以帶隊小朋友完成一場難忘的畢旅，甚至規畫旅行景點，都覺得是件有成就感的工作。

(中時 )