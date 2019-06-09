八卦山大佛風景區內種植許多鳳凰木，最近大爆花，火紅色鳳凰花海怒放，提醒大家畢業季的到來。(謝瓊雲攝）

緋紅鳳凰花盛開，畢業季到來！彰化縣政府要你好看，即日起至30日止，只要蒐集全彰化縣內鳳凰花盛開美照，上傳「哇嘛愛彰化」FB粉絲專頁，就有機會抽到便利超商500元商品卡，快點呼朋引伴拍美景和網美照，賺好康！

鳳凰木，有優美的傘狀樹形，是彰化縣內各地校園與公園裡常見喬木，也是許多蝴蝶的食草及蜜源植物，每逢初夏時節，紅花綠葉，把天空妝扮得鮮豔繽紛，展現蓬勃生機。

彰化縣政府城市暨觀光發展處指出，每當鳳鳳花開時，就代表著畢業季的到來，鳳凰花被譽為色彩最鮮豔的樹木之一，火紅色花朵祝福著青春學子們，邁入人生下一個階段；邀請大家來彰化拍攝鳳鳳花分享美照，即可參與抽好禮活動。

城觀處指出，目前八卦山大佛風景區、八卦山天空步道、「就是愛荔枝樂園」的鳳凰花皆已開滿枝頭，滿山怒放令人驚豔，而溪州鄉綠筍路上的整排鳳凰木隧道也即將滿開，歡迎民眾踴躍前往賞花、拍照，只要上傳到「哇嘛愛彰化」臉書粉絲頁，並依照遊戲規則留言、標註兩位臉書好友，即可參加抽獎活動，將於7月抽出10位幸運得主。

(中時 )