「就那麼1公尺，這是我離韓國瑜最近的距離」，國民黨台東縣籍立委擬參選人李建智8日到花蓮參加挺韓造勢活動，看到旗海飄揚，他激動落淚，也激起埋藏心中已久的國家認同， 雖然被群眾擠開沒有握到韓國瑜的手，但是他在9日發新聞稿表示，庶民挺庶民，對韓國瑜的支持不變 。

「15萬國旗飛舞，你知道那種內心澎拜嗎？我終於找回小時候對中華民國的感動」，李建智前天動員民眾包了1部遊覽車到花蓮，他說，傍晚5點多韓國瑜進場時，全場沸騰，身旁前後都是熱烈揮舞的國旗，親身體會到庶民總統的群眾魅力，也再次喚醒他心中埋藏已久的國家認同，此時此刻，忍不住落下男兒淚。

「這是我離韓國瑜最近的距離」，李建智說雖然被群眾擠開沒有握到韓的手，但是真韓粉不會因此難過，他會以庶民總統的精神自我打氣，用行動證明「在地人做立委最適合」。

國民黨台東縣區域立委初選即將於6月24、25、26日3天進行電話民調，分別有台東縣副縣長張志明及縣議員李建智參加角逐，除了李建智親赴花蓮挺韓以外，張志明雖因行程緊湊無法參加，但是也在前天一大早就到韓粉集結的地點，登上每輛遊覽車，爭取韓粉的支持。

(中時 )