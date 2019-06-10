慶祝鐵路節，同時迎接暑假最夯的熱氣球嘉年華，台鐵台東站辦理「彩繪天空看見台東」，透過小朋友的畫筆，展現台東之美，近200個彩繪的熱氣球燈籠，懸掛在台東站外棚架，張燈結綵，吸引旅客拍照打卡，也為即將到來的熱氣球嘉年華打廣告。

6月9日為鐵路132歲生日，鐵路局台東站今年特別規畫「彩繪天空 看見台東」熱氣球燈籠彩繪活動，由小朋友透過彩筆，將台東美麗的自然風光被更多人看見。

台鐵台東站表示，熱氣球燈籠彩繪活動由台東縣政府與鐵路局共同主辦，報名分幼稚園、國小、國中各組，自5月初發佈報名訊息後，200位名額很快就額滿。

經過評審後共選出幼稚園組共8名國小組共16名佳作作品，近200個參賽作品也都已經吊掛在車站戶外棚架區展示，在燈光襯托下，學生的作品更為生動活潑，吸引遊客駐足打卡拍照。

台鐵台東站指出，暑假最夯的國際熱氣球嘉華將於29日展開，為期45天，其中有許多吸睛 的造型球，及多場在地特色的光雕音樂會，琳琅滿目熱氣球燈籠，提醒旅客暑假到台東「追球」。

(中時 )