美國川普政府近期正加大力道圍剿中國大陸電信巨擘華為，更呼籲歐盟與其他盟友勿使用華為相關設備，否則美國將考慮中斷與其情報合作，使歐盟部分國家正評估汰除原有華為設備。然而，全球行動通訊系統協會一項內部評估報告顯示，禁止華為參與歐洲5G網路建置，歐盟電信業者付出代價恐高達550億歐元（約新台幣1兆9566億元）。

根據法新社7日掌握的全球行動通訊系統協會（GSM Association）衝擊評估報告指出，華為和中興通訊等中國大陸電設備公司占歐盟行動設備供應市場大約4成，且華為目前是5G技術領域的先驅，若棄用華為設備，歐盟電信業者恐怕得推遲18個月，才能提供客戶5G服務。

此外，歐洲各大電信設備業者如瑞典易立信、芬蘭諾基亞與南韓三星在履行北美洲和亞洲的合約之際，無力應付歐洲從3G和4G升級到5G的需求。

該報告表示，這意味著一旦電信業者無法採用華為和中興的設備，成本將大幅攀升，時間將大幅拉長；而禁止採用中國大陸電信公司設備將大幅削減行動設備市場的競爭，且會墊高價格，形成建置5G網路的額外成本。

報告還指出，這也會導致歐洲5G網路建置進程落後，5G使用人口減少，並造成歐洲和美國的生產力落差進一步擴大。不過報告也說，歐洲各國情況各異。

(中時電子報)