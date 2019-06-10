吳姓男子與葉姓女子為同事，兩人皆是已婚身份，卻各自背叛伴侶發生婚外情，從公司宿舍、廣州飯店、高雄旅館，都是兩人偷情地點。葉女提分手後，不甘心的吳男竟將兩人姦情line給她老公，葉女老公憤而提告。吳男雖辯稱精神狀態不佳，曖昧簡訊都是幻想內容，但台中地院仍判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。

據判決書指出，吳男與葉女為同事，兩人在2015年1月中於公司宿舍第一次發生性關係，之後兩人借出差機會，陸續在廣州的酒店、高雄的旅館發生關係。

2016年5、6月間葉女提分手，但吳男不願放手，傳給葉女6張私密照以及「我們每天下班一起吃晚餐，一起洗澡、在浴室做愛，回到床上又繼續做了好多次，說我讓你高潮受不了，妳都喜歡叫我射裡面...」、「為了我，特別回廣州買了性感睡衣，妳愛我，我不知道嗎，做愛時還拍影片，妳說妹妹喜歡弟弟」、「1/18第一次在宿舍，有沒有那麼強妳自己最清楚」、「我在這裡過著孤單痛苦，而妳呢？出遊吃好的，笑得很開心，原來妳是這樣的人，利用我來刺激他，對妳好，而我的付出全是垃圾」等語，之後更以line告知葉女老公兩人姦情。

吳男否認和葉女發生過性行為，辯稱傳給她的曖昧簡訊是因精神狀況不佳、幻想的內容。不過台中地院合議庭認為，從line訊息可知吳男是因不甘心遭拒絕繼續往來後，才刻意發送多次訊息力圖挽回，顯然是有意為之，並非意識不清楚下所為，因此不採信吳男證詞，判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

(中時電子報)