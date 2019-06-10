到底暴龍明星前鋒「可愛」里歐納德把自己練到多麼強壯？根據《NBC Sports》記者哈伯史卓報導，里歐納德曾在效力馬刺時期，把訓練器材直接操到裂掉，就可知道他平時苦練到什麼地步，或許問問勇士替補中鋒盧尼更清楚答案！

里歐納德當時使用的重訓器材，就是很多職業球員會用的深蹲器材「YoYo」，球員站在金屬台上，把連著一條可以轉動鐵盤的綁帶繫在腰上，然後開始進行深蹲運動，藉以拉動鐵盤旋轉，想也知道這對里歐納德來說，根本是小菜一碟。

所以里歐納德訓練員把鐵盤重量逐漸加重，一直加到他的體重兩倍，也就是接近500磅(約227公斤)，但他仍然輕鬆繼續深蹲，突然之間他停了下來，當他低頭觀察腳下，竟然整個金屬台都裂開了，當時讓所有在重訓室內的人嚇呆了。

由此可見，里歐納德到底把自己練到多麼強壯地步，像在今年總冠軍賽G2首節，面對盧尼在禁區的補防，里歐納德毫不考慮直接持球撞了上去，盧尼直接被撞飛倒地，更不斷按著自己左胸，面露痛苦表情，因為盧尼肋骨就這樣骨折了。

(中時電子報)