現在小孩子發育得早，國中時已出現各種性徵，加上社會充斥情色誘惑，國中生竟然就色膽包天！北部地區一名國中男生，不但在校園內多次伸鹹豬手摸女同學胸部，甚至在校長室旁的女廁性侵了一名心儀的女同學。
檢警調查，據被害人指稱，這名少年趁下課時，她跟同學一起去上廁所，趁其沒有注意時，突然靠近將手伸進她的衣服摸胸部，她當時反抗後轉身跑走。沒想到3天後，竟然又故計重施，再度將手伸進她衣服摸胸，直到被害人大喊「走開！不要碰我！」對方才停手。
被害人起先以為是同學故意嬉鬧，但是後來發現情況愈來愈嚴重，因此為了避開這名少年的「鹹豬手」，下課都是和同學結伴繞行較遠，到校長室旁的女廁。
沒想到，這名少年竟然變本加厲，趁被害人落單的機會，也不顧校長室就在旁邊，尾隨進入女廁，趁被害人洗手時強行伸手撫摸胸部，及將其手伸進褲子，用手指性侵得逞。被害人事後害怕不敢聲張此事，熟料這名少年食髓知味，又在這間女廁內，趁沒人時性侵一次。
被害人身心受創，終於按耐不住，將事情告訴老師，並有另名女同學的指證，全案才曝光，檢警調查後，檢察官認為被告年紀輕輕，竟然就行為偏差，且無忌於在校園內，就做出逾越分際的不法行為，依性侵幼女罪嫌將少年提起公訴。
(中時電子報)
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