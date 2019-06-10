一名婦人覺得脖子卡卡就醫，進一步檢測發現左下肺葉有2公分陰影，再經電腦斷層切片和細針抽吸，確診為肺腺癌4期。(資料照 林欣儀攝)

資深藝人馬如龍（9）日傳出肺腺癌病逝，享壽80歲。國人十大癌症罹癌人數排名中，肺癌高居死亡率之冠，其中，肺腺癌可說是「沉默殺手」，因超過7成病患發現時都已是晚期。過去曾有45歲婦人，日前感覺脖子卡卡、有腫痛感，一度還被診斷為落枕。婦人再進一步檢查才發現已是罹患肺腺癌第四期、已擴散至頸部淋巴。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，該名婦人到醫院時左側鎖骨上方已經腫成一個大包，透過胸部Ｘ光檢查時，發現頸部有2公分陰影，懷疑是肺癌。對這名婦人安排住院後，經電腦斷層切片和細針抽吸，確診為肺腺癌，由於癌細胞有轉移，因此確認是第四期患者。

戴芳銓表示，近年來女性罹患肺腺癌比例大幅提高，該名婦人不菸、不酒且生活習慣正常，因此醫師推測離癌原因可能與空汙、廚房油煙有關。

戴芳銓指出，肺癌可分為小細胞癌和非小細胞癌，其中85%的肺癌是非小細胞癌。而腺癌是非小細胞癌的常見類型，常發生於女性、沒有抽菸的民眾，因此腫瘤生長和轉移的速度較慢，患者早期較不易發現任何症狀。

戴芳銓也舉出，如果長時間咳嗽咳不停，也要注意是一個警訊。另一案例是65歲婦人平常不抽菸、喝酒，且身體狀況不錯，日前突然咳嗽咳不停，且長達3個月，就醫檢查發現罹患肺腺癌第四期，所幸經接受標靶藥物治療，病情已獲控制。戴芳銓提醒，肺癌儼然成為台灣的「新國病」，且早期症狀不明顯，呼籲民眾應定期受檢。

戴芳銓提醒，預防肺癌除戒菸、杜絕二手菸外，也要避免暴露在石綿產業、油漆製造業、金屬業等致癌環境。近年來女性罹患肺腺癌的比例大幅提升，建議烹飪時減少廚房油煙，並注意廚房的通風；民眾從事戶外活動也要先注意空汙品質指標，減少接觸ＰＭ2.5。平時可透過多食用十字花科蔬菜、含茄紅素、胡蘿蔔素的蔬果，再加上培養規律的運動習慣，提升身體的自我防護。

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(中時電子報)