原PO不藏私，分享一張拍了海邊辣妹穿著黑色深V比基尼戲水的養眼照片。（圖/翻攝自爆廢公社）

對許多男生來說，夏天就是要去海邊玩水兼看妹呀！近日有男網友不藏私，分享一張海邊辣妹穿著黑色深V比基尼戲水的養眼畫面，網友們瘋狂按讚。只是沒想到，也引來了原PO的女友來跟風留言，譙了一句話，讓其他網友笑瘋，忙著問原PO「還活著嗎」。

原PO在臉書社團爆廢公社PO出一張3位皮膚白皙的正妹，身穿惹火款式的比基尼戲水。其中一位妹子超兇，穿了深V開高衩款式的泳衣，胸前雪白渾圓的呼之欲出，讓許多網友看了直呼凍袂條。

照片一曝光後，吸引不少網友都來按讚，「感謝大大無私的分享，下載中」、「我也要去海邊」。不過，卻也引來了疑似原PO的正宮女友，氣噗噗的留言說，「我他X就跟你一起去海邊，你還偷拍比基尼？」這也讓許多網友看了紛紛幸災樂禍，為原PO哀悼，狂問說「你還活著嗎，快給回應證明」、「原PO GG！要去當消波塊」、「淡水金城武代表獻花致意」、「嘉義民雄代表獻花致意」。

(中時電子報)