通靈命理師江嘉葉。（江嘉葉提供）

台灣第一名模林志玲6日突宣布閃嫁日本男星AKIRA，婚訊驚喜眾人，小倆口目前正在美國度蜜月，昨（9日）更是婚後首度發文感謝外界祝福，新婚喜悅流露無遺。而通靈命理師江嘉葉，就點出其實兩人前世就是一對夫妻，但上世有没修完的緣分，這世再來繼續。

以通靈聞名的命理師江嘉葉，觀出林志玲和AKIRA前世本來就是一對夫妻，感情融洽恩愛，但因為男方個性剛強又大男人主義，而林志玲雖然溫柔體貼，卻也是外柔內剛的個性，導致兩人結婚多年後，因想法不同又堅持己見，而開始起爭執並漸行漸遠。雖然雙方仍關懷彼此 但没人願意先放下身段打開僵局，雖然表面上給人恩愛幸福的感覺，但其實他們自知感情已不如從前，因此這世再來重修這課程。

而這世的林志玲依然外柔內剛、內心堅強，遇事能勇敢處理，不怨天尤人，而AKIRA外表帥氣、很有男子漢的剛強，但實際內心柔弱，遇到挫折，會先用剛強外表抵擋處理，若處理不了，則會選擇逃避，因此很需要林志玲的堅強柔性幫助，兩人得互相信任依賴，才能維持美滿婚姻，把前世没修完的功課完成。

至於子女宮，江嘉葉觀出林志玲的好事或許將近，斷言：「有一個嬰兒正等待投胎」，並提醒孩子會是家庭的潤滑劑、福星，盼兩人繼續努力，早點傳出好消息。

(中時電子報)