美陸軍最新M-1A2C艾布蘭坦克服役

號稱美軍最強M-1A2C艾布蘭(Abrams)坦克最近在美國與羅馬尼亞聯合演習中首次亮相並展示實力，它今年獲得國會撥款計劃生產135輛，即將在夏季開始服役。近期傳出美決定售台的M-1A2X型號則是同系列坦克，可大幅增強台灣的陸軍對近岸與灘頭的防衛，陸媒分析認為，中共兩棲攻擊艦上運載的部隊應盡速更改配備新型99A坦克，否則登陸部隊搶灘後將很難鞏固灘頭陣地。

據《國家利益》報導，新版M-1A2C艾布蘭坦克斯擁有最新的獎盃(Trophy)主動裝甲保護系統，另外在砲塔前方則加裝新型防護裝甲。此型坦克是以M-1A2為基礎的第3種升級版，最早只有軍方公佈了相片，上月底在美國與羅馬尼亞舉行的正義之鷹聯合演習中亮相。目前最新的M-1A2C坦克可能屬於美軍第1步兵師第1裝甲部隊16步兵團1營，其基地在堪薩斯州的萊利堡(Fort Riley)。

報導說，獎盃主動防護系統是以雷達測知來襲導彈與火箭後，發射小型攔截炸彈。美陸軍也將一些舊版的M-1系列型號加裝獎盃主動防護系統。

美陸軍在2017年底接收首輛M-1A2C坦克，至今已持續生產2年，數量上應該足夠可以裝備首個裝甲旅，目前每個裝甲旅大約有100輛坦克。通用動力公司坦克工廠的經理漢克．甘迺迪（Hank Kennedy）向媒體表示，首個裝甲旅的裝備非常重要，因為後續需要讓他們協助訓練其他部隊使用。今年獲國會預算撥款建造135輛之後，美陸軍在下個財政年度將再提案增建174輛此款最新升級版坦克。

首架M-1型坦克於1980年在美陸軍服役，使用105mm主炮，當時陸軍購買3,300輛。1984年首次改版加厚裝甲，1986年再進行重大升級改為120mm主炮，稱為M-1A1，陸軍和海軍陸戰隊購進5,200輛。目前海軍陸戰隊和陸軍國民警衛隊仍有約一千輛M-1A1在使用中，另有3,000輛做為儲備庫存。

M-1A1有各種令人眼花瞭亂的升級版，它們在動力與傳動系統、裝甲和電子設備方面都有不少改進。甚至還換上新的發動機與貧鈾裝甲。這個版本的艾布蘭坦克預計在2025年全部退役。

M-1A2則是在1992年開始使用，與前一版本幾乎完全不同，內部佈局與傳感器全部換新，讓砲手和指揮官都可以分別搜索目標，另有先進的射控電腦，美陸軍已購置約1,500。

俄羅斯和中共都在持續開發新的戰車，俄國的阿瑪塔(Armata)坦克遇上一些問題，中共方面則部署了數百輛新型99A型坦克，性能大約與早期的M-1坦克類似，中共也努力在99A坦克上應用較新的技術。

陸媒《新浪軍事》在一篇討論兩棲攻擊艦的分析文章說，做為共軍進行兩棲攻擊登陸「潛在作戰對象」的台灣，已確定獲得M-1A2主戰坦克，即便交貨的版本不是配備貧鈾裝甲M-1A2C，但其戰力造成的困難仍然不容輕視。海軍陸戰隊裝備武器上應有更高要求，配備99A主戰坦克可能需要提上日程。因此未來就要同時考慮如何用氣墊登陸艇把99A主戰坦克送上灘頭。

《國家利益》指出，美陸軍現在還在為M-1A2C規劃一個更新的升級型號M-1A2D，它將擁有更新的紅外線傳感器，以及新型雷射測距儀，新的系統都能與人工智慧相容，讓坦克的操作更加自主化。

(中時電子報)