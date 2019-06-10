23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.



🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE — Roland-Garros (@rolandgarros) 2019年6月9日

奧地利好手提姆（Dominic Thiem）中止了塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在四大滿貫賽的26連勝，卻無法打斷西班牙「紅土之王」在法國網球公開賽的23連勝。

納達爾在2019年法網男單決賽以6：3、5：7、6：1、6：1力退提姆、完成三連霸，生涯第12度成為法網球王，是第一位在同一四大賽12度奪冠的球員，生涯在法網累積93勝2敗。

納達爾在奪冠當下興奮地躺在地上。(美聯社)

雖然納達爾近年因為膝蓋傷勢影響個人賽程，不過紅土可是他最大的驕傲，今年在羅蘭蓋洛斯的7場比賽，有5場是一盤未失、直落三勝出，決賽雖然提姆兩度破了他的發球局，甚至第二盤是在納達爾最後一個發球局破發而追平盤數，但「紅土之王」在後兩盤又一次展現拿手絕活，破了提姆5個發球局，瞬間底定勝負。

之前兩人三度在法網交手，提姆都是直落三落敗，今年進步到從納達爾手中拿到一盤，不過還是沒能在「紅土之王」的地盤成功舉起象徵法網冠軍的火槍手獎盃；提姆生涯兩度在四大賽決賽對決納達爾都吞下敗仗。

提姆努力反抗，卻還是擋不住納達爾的封王之路。(美聯社)

如今納達爾職業生涯已經擁有18座四大賽冠軍，距離瑞士天王費德勒（Roger Federer）的20座四大賽冠軍只差2座。

(中時電子報)