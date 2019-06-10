北市警用監視器的網路傳輸流量已遭砍半。〔謝明俊翻攝〕

台北市在前市長郝龍斌任內，花１７億專款建置的警用路口監視器，成功遏阻北市犯罪成長，但時過１０年，先前建置的監視器及相關設備已屆１０年汰舊期限，但柯Ｐ政府全不在意，至今仍無規畫預算逐年分批汰舊更新，甚至連數據傳輸費用都直接砍半，數據流量也隨之減半，造成員警查詢調閱速度受影響，讓人質疑柯市府完全不重視治安。

２００８年郝龍斌接任台北市長後，開始規畫建置全市重要路口警用監視器，總共編列了１７億台幣，自２００９開始採購建置，至２０１３年完成，全市分４年２個梯次共設置１５４１６支路口監視器。建案完成後，市府還每年編列維修預算，委外負責監視器鏡頭清潔、調整及損壞更新等。另外，為了讓員警能及時調閱即時影像畫面，市府另編列每年上億元經費，向中華電信公司租用超大頻寬數據網路，以傳輸監視即時影像，前市府對警方維護治安的支持，由此可見。

全市１萬５千多支監視器的維護工作量相當龐大，其中監視器最常發生故障地點前３名，分別是北投、士林，以及大安區的敦化南路，北投及士林的高故障率，原因來自於當地的天然特產─溫泉，也就是硫磺氣體，對於精密的監視器鏡頭及零件，是最厲害的殺手，至於敦化南路則是當地有沼氣產生，也會腐蝕鏡頭機板線路，為免治安出現死角，各轄區派出所一旦發現有監視器故障，就會立刻報修。

當初建置規畫的監視器，因當時的生產技術水準，只有３０萬畫素，與現在動輒百萬畫素的鏡頭及處理速度，原就是天壤之別，並且，當年設計規畫時預推監視器使用年限為１０年，換句話說，從２００９開始建置啟用的首批監視器，已臻１０年使用年限了。

而設置在各警察分局、派出所的端末電腦，歷經１０年的使用，也都面臨老舊，甚至故障無法使用的問題，由於這些舊電腦早已停產，新型電腦也因相容問題無法聯接舊系統，造成許多警察單位使用上的嚴重問題。

面對警方維護治安的利器逐漸老舊不堪使用，市府的態度卻是不聞不問，甚至年前還把市警局每年固定編列的數據費用砍半，原本警方租用的數據流量是上傳５１２Ｍ、下載２５６Ｍ，為了節省費用直接砍半，讓人質疑柯市府對支持警察治安完全不用心。

(中時 )