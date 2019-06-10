警用監視立大功！破竊盜、機車搶案最多

２０１６年國內發生首件一銀ＡＴＭ遭電腦駭客入侵盜領案，警方迅速在一週內破獲，並逮獲３名外籍嫌犯，成了國際破案典範，除了北市警方的用心外，還多虧台北市早已建置完成的警用監視系統。而台北市自從這套系統完成建置，許多刑案發生數獲得大幅降低，其中尤以竊盜及機車搶奪為最，機車搶奪案已多年未聞發生，住宅及汽機車失竊更下降幅度達８成，可見監視器對維護治安發揮多大功能。

在過去北市還未建置監視器的年代，台北市的機車搶奪案發生數之多，常令警方聞之色變，幾個常常發生搶案的派出所轄區，一天發生個４、５起都是司空見慣，當時的警方也編排強勢的防搶勤務，派出大量警力上街巡邏，結果經常發生員警才巡邏經過，後面就跟著搶的諷刺場景。

而竊案的發生，更是北市各分局最頭痛的問題之一，不管是住宅竊盜或是汽機車失竊，各繁重派出所每天超過１０件都是常見。警方縱使使盡吃奶力量，也無法讓發生數量下降半分。

直到台北市正式完成警用監視器設置，全市１萬５千多支監視器發揮全天候２４小時的監看功能，讓警方一遇到案件發生，都能立刻調閱監視影像來追緝嫌犯人車，使得北市從９８年開始建置使用監視器後，機車搶奪及竊盜案件就有明顯下降趨勢，至１０２年完全整個監視視器建置，這２類案件下降幅度更大，機車搶奪甚至已降為零，可見監視器對於治安有多大的效能了。

(中時 )