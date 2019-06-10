中橡林園環保漫畫捐贈儀式暨漫畫家見面會董事長辜公怡現場致詞。（業者提供）

中橡林園環保漫畫捐贈儀式暨漫畫家見面會現場貴賓雲集。（業者提供）

中橡林園今年展開「2019綠金行動」系列活動，日前舉辦「第一本聯合國環保漫畫童書 - 捐贈儀式暨漫畫家見面記者會」，特別與榮獲2018年世界青商大會公益榜樣人物 — 亞洲漫畫協會創會理事長黃志湧合作創作，捐印出版1萬本「世界第一本聯合國環境報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」，預計全數贈予高雄地區各小學與高雄市立圖書館，期望透過1萬本漫畫、1萬個希望，為環保教育盡份心力。

記者會另外安排環保姐姐以簡單明瞭的方式來為小朋友們敘說綠金故事，讓小朋友們可以更容易理解碳黑，明白愛地球與循環經濟的重要性。另外也邀請到黃志湧老師到場，陪伴小朋友們繪畫交流，讓小朋友們透過創意發揮，表達對環保的認知。

中橡林園董事長辜公怡指出，中橡林園特別在今年展開「2019綠金行動」系列活動，希望可以藉由今年的主題活動，帶動大眾一同關心我們身處的環境，集結眾人的力量，推動循環經濟理念，達到環境生態平衡的永續發展目標。

他說，透過這次的捐印活動讓小朋友對碳黑、綠金、循環經濟有更進一步的了解，將環境生態平衡及永續發展的理念深植在小朋友心中，讓環保教育向下扎根，在孩子們心中種下希望的種子，一同努力，讓世界變得更好。

立法委員林岱樺林園服務處周忠信主任提到，經濟與環保是應該共存的，相信今天從中橡這個活動開始，可以讓高雄林園及各地鄉親感受到中橡企業的社會責任與他們願意投入在環境保護的精神，非常感謝中橡林園願意當一個帶頭者，帶領所有企業，對地球產生真正的行動。

高雄市教育局主任秘書李黛華希望透過中橡林園捐印環保漫畫，除了讓更多人關心環境教育，同時也期望透過這樣輕鬆詼諧的方式使環境教育觀念從小紮根，延續到國中、高中、大學甚至社會人士，都能理解全球面臨到的環境問題。

高雄市環保局許錦春簡任技正對於在地企業 - 中橡林園除了促進高雄經濟發展，更主動善盡企業社會責任，持續大量投注教育資源在未來主人翁身上表示相當支持與感謝。

高雄市立圖書館總館副館長林奕成也表示，環境教育不僅是單純知識的灌輸，更重要的是社會價值觀的形塑與扎根，透過漫畫故事寓教於樂的啟發作用，讓學童在接觸此議題時不會有嚴肅說教的壓迫感，這是落實環保教育相當有親和力的學習方式。同時感謝中橡林園重視圖書館在閱讀教育的重要角色，讓出版品發揮更大的綜效。

中橡集團除了透過教育培養孩子永續發展的意識與責任，秉持「環保是責任，不是成本」的理念，除了本身就是從事循環經濟碳黑事業外，也支持林園區各里的社區活動與地方經濟建設，捐款支持汕尾漁港彩繪，幫助汕尾漁港轉型為休閒觀光漁港，促進地方經濟，建立友善鄰里關係。

《張小右的地球大冒險》為創作者黃志湧老師為了培養孩子的環保意識，將聯合國環境保護報告書改編成漫畫書，透過漫畫形式傳播環保教育理念與當今全球的環境狀況。孩子是地球未來的主人翁，中橡集團期望透過本次的捐印活動讓下一代正視地球的危機，並主動自發的行動起來。

環境保護的觀念要從小培養起，正如本次捐印的環保漫畫內容，希望小朋友們從小就一起來關心全球暖化、天然資源枯竭、動植物瀕臨絕種等全球性的問題。

(中時 )