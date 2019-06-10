新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝）

暗夜槍擊！今（10）日凌晨0時許，新北市瑞芳區三爪子坑路驚傳槍響，3名男子中彈，警消獲報後立即將3男送醫急救，所幸均無生命危險，目前現場也拉上封鎖線，詳細原因與過程尚待進一步釐清。

三爪子坑路1間民宅前驚傳槍擊案，3名男子遭人開槍射傷，其中曹男（約25歲）腹部、腳部中槍，被送往基隆長庚醫院；、塗男（約40多年次）腹部、腳部中槍，亦被送往長庚醫院；連男（約45歲）腳部中槍，被送往汐止國泰醫院，目前瑞芳警分局鎖定對象，正積極查緝中。

新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝）

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