瑞芳凌晨驚傳槍擊案 3男中槍 03:182019/06/10 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝） 暗夜槍擊！今（10）日凌晨0時許，新北市瑞芳區三爪子坑路驚傳槍響，3名男子中彈，警消獲報後立即將3男送醫急救，所幸均無生命危險，目前現場也拉上封鎖線，詳細原因與過程尚待進一步釐清。 三爪子坑路1間民宅前驚傳槍擊案，3名男子遭人開槍射傷，其中曹男（約25歲）腹部、腳部中槍，被送往基隆長庚醫院；、塗男（約40多年次）腹部、腳部中槍，亦被送往長庚醫院；連男（約45歲）腳部中槍，被送往汐止國泰醫院，目前瑞芳警分局鎖定對象，正積極查緝中。 新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝） 新北市瑞芳區三爪子坑路今（10）日凌晨驚傳槍擊案。（張穎齊翻攝） (中時 ) #槍擊 #中槍 #醫院 #瑞芳 #腳部 #腹部 也許您會感興趣 推薦閱讀 阮綜合醫院案 逮獲2嫌 04:102019/06/06 地方新聞 媽祖醫院教包健康粽 17:232019/06/06 生活 國中女生遭槍擊討債案 警方晚間逮獲吳姓少年 20:532019/06/06 社會 東元綜合醫院 守護民眾寶貴生命 04:092019/06/07 產業特刊 屏東大津瀑布落石砸傷遊客 頭破送醫 17:282019/06/07 社會 鳳山醫院員工成偷拍狼 10多女如廁受害 18:522019/06/07 社會 涉採購弊案 前樂生療養院長記過2次 07:282019/06/09 社會 婦疑產後憂鬱 開BMW衝進海獲救 11:412019/06/08 社會 安南醫院志工隊義賣二手物募逾3萬善款 04:102019/06/09 《旺來報》 恐怖！公母獒犬街頭狂奔 彰化溪湖2路人遭咬傷 15:412019/06/09 社會 社會熱門新聞 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 恐怖！公母獒犬街頭狂奔 彰化溪湖2路人遭咬傷 - 社會 紀德艦變海上摩鐵 男女兵「激戰片」外流 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 國中生色膽包天 校長室旁玷辱女同學 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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