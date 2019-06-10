◎中國時報

● 民進黨今起至周五（14日）進行總統初選民調，預計進行15000份樣本，黨政人士表示，最快周三（12日）可做完，因此蔡賴之爭最快周四（13日）、最晚周五（14日）就會知道結果。挺英與挺賴後援會皆發出民調教戰守則，要確保支持者不漏接電話，到底誰能代表民進黨出戰2020年，關鍵就在本周。

高雄市長韓國瑜8日花蓮造勢破10萬人，「國瑜夜市」攤商跟著大發利市，不過，鴻海董事長郭台銘竟酸說，攤商將高雄香腸運到花蓮，沒考慮運輸成本，暗指消費潮未必有助經濟；攤商直言，郭董只在意成本，韓國瑜卻是關心後山交通的不便，「郭台銘離庶民愈來愈遠了！」

● 2019高雄愛河端午龍舟嘉年華9日壓軸大戲，由市長韓國瑜領軍「首長隊」出戰國高中校長、普門中學教師以及家樂福隊，首長隊最後獲得第3名。比賽結束受訪時，韓國瑜笑說首長隊年齡偏高，大家志在參與，和民眾一齊享受端午節氛圍最重要。

● 蔡英文總統月前一番「軍隊與我們同心」的談話，把理應國家化的軍隊，硬是分出「他們」、「我們」的區隔，所流露出的政黨意識形態，讓人倒抽一口氣。如果讓民進黨再繼續執政20年，軍人想升將軍，不加入民進黨，恐怕無法升官。蔡英文在大樹下的談話，是讓軍隊國家化倒退三步。

◎旺報

● 陸美科技冷戰鐵幕降臨。美國《紐約時報》周六（8日）引述消息人士披露，北京政府官員上周召集美國的微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）、韓國三星（Samsung）等大型科技企業高層開會，警告企業如果配合川普政府對中國企業實施禁售關鍵技術的命令，可能面臨嚴重的後果。

● 大陸將建立「國家技術安全管理清單」制度，引發國際關注。大陸官媒昨解讀說，大陸是全球最大的製造業基地，掌握很多實用技術，全球供應鏈不可能離開大陸這個大環節，大陸有能力透過一些技術管制，對美企的供應鏈完整造成衝擊。大陸絕不允許某些國家利用中國的技術反用於遏制中國的發展，打壓中國企業。

● 從大陸商務部表示將制定「不可靠實體清單」後，國務院又研究建立「國家技術安全管理清單」，可看出大陸也開始出手，對美國就大陸高科技企業進行技術限制和斷供進行反制。上海高朋法律事務所合夥律師、上海台協副會長蔡世明說，美國動輒以國家安全之名就將任何與美國有關的事務都適用其國內法律，這種「域外效力」過分擴張，大陸現在也效仿美國，除了反制美國外，也是對選邊站在美國陣營的人提出警告。

● 針對大陸官媒日前撰文，大批陸內部「對美投降派」的言論，知悉大陸官媒運作知情人士表示，所謂「投降派」不外乎是退休官員、親美學者或者部分「微博大Ｖ」等幾類人。北京高層用意在於提醒投降派，當前應該一致抗美，不該對內散播言論、影響民意，繼而擾亂中央決策，當然還是有點警告意味。

◎工商時報

● 自近期美國針對華為祭出「封殺令」，迫使部分國際廠商停止與華為往來後，美媒披露，中方上周在北京緊急召集美、英、韓等科企代表開會，警告其不要配合美國對中國進行技術封殺，否則將面臨嚴重後果。業界擔憂，隨著中美科技戰持續升溫，未來會有更多業者將被迫選邊站。

●工業總會日前召開的「大陸事務委員會 」會議中，與會業者控訴政府，對陸資「恐紅」的心態，已經傷害到所有外商投資台灣之心！工總因此建議政府，檢討既有陸資認定及陸資來台審查相關政策，避免審核程序上的不確定性造成投資時程延宕，如此不但影響台灣引進外資，也限制了透過併購全球布局的台商！

●雖然台商在大陸撤廠不易，但在中美貿易戰延燒下，仍有引渡資金回台的需求。資誠（PwC）執業會計師洪連盛評估，至少有百位台商正觀望海外資金專法三讀通過，再全盤考量選擇財政部解釋令、資金專法或歡迎台商回台投資方案回流。

●中國人民銀行行長易綱9日在福岡出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議期間，與美國財長穆努欽會面。雙方就全球經濟金融情勢、G20事務及雙方共同關心的議題交換意見。值得注意的是，兩人此次會面是中美第11輪高級別談判破裂後，雙方高層官員首度見面。

(中時電子報)