蔡英文總統約2個月前在嘉義對著鄉親開講，被錄下的直播影片中，她說國軍過去都和國民黨在一起，「和民進黨不親」。國民黨發言人洪孟楷直言，有這樣分化的三軍統帥，還需要敵人嗎！網友也傻眼說，軍隊早就國家化了！

洪孟楷在臉書不滿說，蔡英文總統身為三軍統帥，卻公開說國軍過去都和國民黨在一起，國防部也不敢表達立場，用這種煽動字眼分化三軍，蔡英文是活在要先入黨才能當兵的年代嗎？她竟刻意用錯誤資訊誤導民眾，有這樣的三軍統帥，台灣真的不需要敵人，因為最大的敵人就是破壞團結、分化你我的蔡總統。

洪孟楷指出，蔡英文為民進黨總統初選，積極下鄉固票，先不管台下民眾是否親綠色彩重，但身為三軍統帥，講國軍「和民進黨不親」，現在才開始守衛台灣。難道民進黨從沒執政過？她竟為了拚初選，把過去陳水扁8年的執政，選擇性消去。

洪孟楷強調，請蔡英文自己初選自己玩，別綁架國軍，國防部更應硬起來回應軍隊效忠國家、國人，絕非一人的禁衛軍，或是女王的護衛隊！他呼籲，汙名化國軍的人，就用選票把他下架！

網友說；「國軍不是哪個政黨也不是某總統的，國軍是人民的，他們是要保護人民的，被蔡講的國軍會選邊站喔，太可惡了！」、「好笑！軍隊早就國家化了，現在一直扯這種事，真的無聊。」

(中時電子報)