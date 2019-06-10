06/10 - 06/16｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

太陽雙子、水星巨蟹，開始緬懷過往，想要說出內心話，充滿多愁善感的氛圍，創作能量豐沛。日、金都在雙子，雙子利多、提升重要性，對變動星座（雙子、處女、射手、雙魚）來說，也是「藉機拉抬聲勢、身價」的好時機。火星巨蟹，小心多愁善感的思緒，容易引發情緒風暴。

海王星逆行時間點正在逼近（6/21才正式逆行），故本週海王星仍在停滯中，將我們長久以來忽略、隱藏的事物，重新展現在眼前，與內在潛意識的溝通。台、日兩女神的接連閃婚讓大眾震驚，相信經此一役，大眾對「很多事就算不上檯面，但秘密中都有進度」的這個真相會更有感覺，這就是「海王雙魚逆行」效應，將隱藏的、一直被忽略的、深埋潛意識的事物，藉機再浮上檯面。請大家正視自己心靈的需求，勇敢面對吧。待海王加入逆行後便是四星逆行，四星逆行引起懷舊感，或是帶來真相大白的機會。

尤其本月「海、木、土、冥」互成緊密相位，一定會發生「震動社會」之事，上至政治圈、近至演藝圈、下至社會，都有「令人震驚」之事發生，並起到「改變局面」的作用，是很典型的映照。

重要星象：日雙子、水星巨蟹，日、金都在雙子，火星巨蟹，海王星停滯中。

工作注意↓

巨蟹：有很多天馬行空的好點子，應盡量發揮

獅子：有貴人提拔的機會，要虛心聽從批評指教

天蠍：按部就班，當心欲速則不達

水瓶：有好成績要低調，避免犯小人

桃花注意↓

白羊：要考慮長遠問題，不能太自我

金牛：平淡的相處中，仍有需要改進之處

雙子：峰回路轉，感情像坐雲霄飛車

射手：放輕鬆，避免太過忙碌而失去情趣

財運注意↓

天秤：多聽他人建議，別太揮霍

雙魚：有財運，貴人帶來額外的收穫

健康注意↓

處女：活絡筋骨，避免突然的扭傷

魔羯：做好防護，避免工傷

(中時電子報)