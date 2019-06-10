高雄市長韓國瑜去年掀起韓流，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，句句都打動市民的心。此外，韓國瑜也頻喊「莫忘世上苦人多」，前行政院發言人胡幼偉則認為，千萬別小看這句話。

胡幼偉在臉書發文指出，韓國瑜在語藝方面，確實很有一套。韓講「發大財」，雖然有些人覺得很空洞，但胡認為，誰不希望自己多賺點錢？要是講統獨、認同、主權這些，大家馬上就要分邊站，但講「發財」，那就不分你我。

對於韓常說「莫忘世上苦人多」，胡幼偉也認為，不要小看這句話，這話就更厲害了。首先胡表示，家家有本難唸的經，誰沒有一堆「有苦難言」的問題？某種程度上來講，每個人都是「苦人」，因此韓說他一直惦記著苦人，「你是不是就覺得，老韓心裡一直有你？那你不支持他，要支持誰？」此外，胡認為誰願意被別人說成是沒有同情心的人呢？

韓國瑜也頻喊「權貴」與「庶民」之別，胡指出，大家敢說自己是權貴嗎？要說自己是權貴，還沒被罵死，就讓一堆人笑死了！所以一定是庶民，「老韓也說他自己是庶民，那你要不要支持他？不支持，難道你是權貴嗎？」

對此，網友則紛紛表示「韓不是學新聞的，但卻懂新聞心理學！他不是學政治的，卻懂政治藝術！你看他講話多有震憾力！多有吸引力！真是千古政治奇才！」、「我一直很這注意這些競選人的肢體和語言語調，這些細微處是裝不來的，韓國瑜，我佩服！」、「我們會比他優秀嗎？比他更願意承擔嗎？我自己是沒有的！」。

(中時電子報)