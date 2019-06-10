網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜後援會臉書）

「韓粉」號召數十萬人不畏困難，於凱道和花蓮前力挺高雄市長韓國瑜選總統，畫面感人。對於韓流為何至今不滅，有位先生感性表示，看看前總統馬英九是如何對民進黨忍讓，讓到江山被奪走，甚至被民進黨狠狠踩到地上，是韓國瑜出現，讓他再度燃起對國民黨和中華民國的熱情。對比之下，其他國民黨權貴們擺在心裡的，恐怕就是他們要當什麼大官，根本不會管老百姓生活為何！

一位桃園孫先生日前call in到主持人吳宇舒主持的節目，他表示，2012年馬英九連任總統後，對民進黨「溫良恭儉讓」，讓到江山都被拿走了，連個小小的黨產會都能胡作非為，把國民黨踩在地上後，從此我就失去國民黨能夠保衛中華民國的信心，因為國民黨連自己都保衛不了。

孫先生更表示，直到韓國瑜出現，能面不改色電爆段宜康、王世堅，在到去年韓國瑜孤軍深入高雄後與民進黨奮戰，讓他再度燃起對中華民國的熱情，相信很多人心情也跟他一樣，雖然現在國民黨內許多權貴對韓不友善，但他還是要表達自己的看法。

孫先生直言，現在韓國瑜當高雄市長，在韓的人生中是可有可無，是多出來的。韓國瑜未來當不當總統，相信韓國瑜心情也是可有可無，沒什麼好失去的。如果韓國瑜當北農總經理時，沒有被逼下台話，現在韓國瑜已經退休，跟大家一樣，當個平民老百姓，也跟你我一樣過著下班看電視的生活，而他也不會因為韓國瑜的出現，再度喚起對國民黨的熱情，也不會跟韓國瑜一起上街大喊「我愛中華民國」，和韓國瑜展開一段找回中華民國尊嚴的奇幻之旅。

孫先生更表示，對比之下，其他國民黨權貴們擺在心裡的，恐怕就是他們要當什麼大官，根本不會管老百姓生活為何，如果不是韓國瑜的出現，國家只是在國民黨民進黨兩黨的權貴中反覆輪迴而已，韓國瑜對我來說，就是在路上撿到寶，請大家問問自己，沒有韓國瑜出現的國民黨是好還是不好？再問問自己，沒有韓國瑜出現的中華民國是好還是不好？對他而言，此刻就是看電影的心情，有韓國瑜的劇情，曲折離奇高潮迭起，沒有韓國瑜，只有藍綠兩黨權貴，爭權奪利，非常難看，轉身離去！

對此，網友紛紛淚讚，「桃園孫先生表述了我一路下來的心情」、「認同，說出大家的心聲」、「講得真是好讚」、「講得真好，韓國瑜讓我『想起』我的國家是『中華民國』『青天白日滿地紅』是我國國旗」！

(中時電子報)