勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)的回歸出現一線曙光，他第5戰賽前已被允許參加練球。總教練科爾(Steve Kerr)曾表示不想再主動解釋相關問題，不過他宣告杜蘭特開始練球，第5戰狀況未定。心急如焚的勇士球迷只好看著杜蘭特走進球場的幾秒鐘影片來一窺端倪。

Trey Five heading into practice today



(via @camxgonzalez)pic.twitter.com/Q6KyOaCZrk — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) June 9, 2019

「杜蘭特似乎還有一點跛。」由於練球不許媒體攝影，球迷只能研究杜蘭特這幾秒鐘的步伐。杜蘭特看起來不像沒傷的人，但已經沒有大礙，如果他的傷因打G5而加劇，可能會影響他未來的戰力。原本他打算戰線拉長再回歸，如今G5已是背水一戰，若是勝算不高，還不如先為自己的前途打算。杜蘭特於西區決賽G5拉傷右小腿，至今超過1個月了，即使他能夠上場，能回復多少戰力也存疑。

老球員傑倫羅斯(Jalen Rose)在前一戰表示：「我認為杜蘭特不會回來了。我原本也相信他會回來，現在看起來他恐怕整個總冠軍賽都報銷。」巴克利(Charles Barkley)更是在整個系列賽開打前就鐵口直斷：「勇士在撒謊，杜蘭特不可能回來的，他若上場我會非常驚訝。我沒有內幕消息，只是我個人的想法。」

(中時電子報)