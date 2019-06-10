民進黨暫訂6月10日至14日執行總統黨內初選民調，挺英和挺賴人馬也加速動員。民進黨立委段宜康昨晚在臉書發文說，今天要開始做總統初選民調了，他在意的不是誰勝誰負；而是這確定是「最終選拔賽」嗎？他稱，醜話先說在前面，民調結束初選就結束了，「誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見！」他表示，絕不接受民調有舞弊的可能！

段宜康列出三點:

「1.如果初選輸了，還要連署開全代會翻案，就好比世足賽地主隊輸了決賽，乾脆派軍隊搶下金盃一樣。民調輸了也絶不能賴說有人作弊，看到中央黨部這段時間所表現出的抗壓性和堅守原則，我絕不接受民調有舞弊的可能！

2.初選之後，戰敗的一方不但得接受結果，還得協助整合自己的支持者去支持對方！別告訴我什麼「個人表達支持」，然後默許幹部繼續放毒，甚至偷偷運作去支持黨外候選人。講白了，兩邊的鷹派幹部都有家人在別的陣營，這也未免太天作之合了吧？

3.初選後，兩個參選人都得負責收拾自己或幹部說的垃圾話：總統如果不是堅守台灣立場，怎麼會讓中國那樣必除之而後快？如果不是認真推動改革，怎麼會被如影隨形抗議？院長如果能力不好，怎麼會被總統重用這樣久，連去年敗選後還一留再留？另外那個什麼院長是替總統承認自己眼睛糊到屎，欠缺用人之明嗎？如果總統連最重要的行政院都用錯了，還有什麼資格再當總統？」

段宜康表示「不要說我的要求違反人性；壓抑自己的好惡，以大局為重，不正是我們對領袖最起碼的要求嗎？無法理智、大度處理敗戰的人，在明天民調開始前，就先告訴大家，讓我們好知道怎麼選擇。」

最後，他要告訴那些放話「如果不提名某某，我就不投票」的人：請便！

(中時電子報)