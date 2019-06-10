縱橫演藝圈46年的馬如龍，9日因肺腺癌病逝，享壽80歲，一生為戲劇奉獻的他，演過50多部台語劇，從電視台當家小生演到近期知名電影《海角七號》、《艋舺》的角頭老大，讓他演藝生涯再掀高峰，更因《海角七號》奪下人生第一座金馬獎男配角，而片中兩大國寶「茂伯」和「主席」深受觀眾喜愛，不過現已相繼過世，讓不少影迷感到相當惆悵。

馬如龍因演出《海角七號》再創事業高峰，更一舉奪下金馬獎最佳男配角，人生70再出運，不過本來呈現半退休狀態的他，沒意願拍攝，後禁不起導演魏德聖力邀，加上被劇本打動，才點頭演出，而當時拍完電影後沒錢宣傳，馬如龍更霸氣出錢出力，運用人脈幫忙賣預售票，還自掏腰包動員親友去看電影，最後《海角七號》票房大好，全台大賣5.3億。

而馬如龍在《海角七號》飾演男主角范逸臣的繼父又是鎮民會代表主席，片中自我介紹「我叫洪國榮，170公分、75公斤、今年60歲。 我最大的興趣，就是吵架、打架、殺人、放火。」成為觀眾公認的經典台詞之一，霸氣又兼具慈愛個性，是他角色討喜的原因。

另外一個經典角色「茂伯」林宗仁，一句「幹！我國寶捏！」讓他瞬間爆紅，無厘頭的草根性角色，逗樂全台影迷，不過他於2011年因心肌梗塞猝逝，當時和他有2、30年交情的馬如龍，到靈堂時還掩面痛哭表示「這是台灣電影界的損失」，如今8年過去，他也隨好友離世，演藝圈痛失兩大國寶，讓外界相當惋惜。

一路好走！馬如龍霸氣鄉土味，永遠的Geta大仔。

(中時電子報)