就在11日總冠軍賽G5開打前1天，眾人期待已久的杜蘭特重返訓練，這次真的發生了！根據勇士總教練科爾透露，杜蘭特10日跟年輕隊友進行短暫訓練，將視11日賽前恢復狀況決定能否上場，所以他的G5出賽狀態仍然存疑！

為了迎接杜蘭特相隔1個月的首次訓練，勇士方面可說保密到家，把所有媒體與攝影機請出場外後，才讓杜蘭特開始訓練，練習時間也沒很長，他很快就從訓練場地回到休息室，最後他跟勇士助教麥克布朗一起離開，右小腿綁著冰袋。

柯瑞也提前做好無論杜蘭特在G5能否上場的心理準備，「我的打法不會改變很多，有了杜蘭特，我們在場上多了另一個強大武器，他可在場上做很多事，像是提升我們進攻轉換，不管他恢復幾成，我都很肯定他會在場上帶來影響力。」

至於「浪花弟」克雷湯普生坦承，自己的腿傷目前只恢復8到9成，「杜蘭特的傷勢比我們嚴重多了，我很清楚他有多想要復出，他是我看過最好競爭者之一，假如他可上場，他會非常受到歡迎，畢竟他已經鞭策我們拿下兩次總冠軍。」

(中時電子報)