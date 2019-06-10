資深藝人馬如龍因肺腺癌病逝，享壽80歲。而肺腺癌是肺癌的一種，想要預防肺癌，醫師表示，平時可以好好養肺，吃包括白色十字花科、深綠色蔬菜、茄科蔬果、薔薇科水果、香辛料等5種食物。

根據《早安健康》報導，林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈提到，食用以下5種天然食材，能有助於養肺以及預防肺癌：

1.白色十字花科:例如白蘿蔔、白花椰菜、高麗菜等，均富含膳食纖維，可以滋潤肺部，提高免疫力。

2.深綠色蔬菜: 芹菜、菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜，可以保護肺部，對抗霾害。英國諾丁漢的研究員發現，菠菜中的鎂可促進肺部呼吸，每天吃1碗菠菜，可降低至少一半的肺癌罹患率。

3.茄科蔬果:已故醫師林杰樑曾表示，多吃富含茄紅素蔬果的人，可減少肺癌、肝癌、前列腺癌的罹患率。包括番茄、茄子、辣椒、枸杞等都含有豐富的茄紅素，茄紅素是一種很強的抗氧化劑，可以清除自由基，增強免疫系統。

4.薔薇科水果，包括梨子、蘋果、桃子、枇杷等，有助於養肺。每天1蘋果可以提高肺部功能，這是由於蘋果中含有豐富的抗氧化物質黃酮素，能有效抑制肺癌。

5.香辛料:適量食用蔥、薑、大蒜及洋蔥類的有益於肺部。這類食物可以抗氧化，提升免疫力，預防感冒，治療咳嗽，並且能降低罹癌風險，薑富含的薑黃素也有抑制突變的抗癌作用。

(中時電子報)