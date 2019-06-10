圖為12小時雨量預報圖，其中台灣西半部局部地區恐將出現「豪雨以上的降雨」。(氣象局)

隨著夏季西南季風增強，帶來暖濕水氣，這週台灣已進入多雨型態。氣象局表示，明天至周四恰逢鋒面滯留臺灣，容易伴隨強降雨，搭配西南氣流影響，西半部局部地區恐將出現「豪雨以上的降雨」，周五鋒面南移至巴士海峽，全台有短暫陣雨，南部、東南部地區有大雨的機率。

氣象局副局長鄭明典表示，今天的潮濕空氣更厚了，「雨區會越下越多，雨勢也會變大」，要做好防汛準備。氣象專家彭啟明則指出，不是說這週一定會致災，但不穩定的環境，的確很容易有致災性強降雨發展。

氣象局資料顯示，明天至周四(11日~13日)鋒面及西南氣流影響，全臺有雨；這波鋒面結構完整，有滯留性質，造成台灣西半部、東北部容易降雨，花東也有局部短暫降雨，還有局部豪雨發生。除了鋒面上的中尺度對流以外，搭配西南氣流的影響，西半部的局部地區恐將出現豪雨以上等級降雨。

鄭明典在臉書PO文，表示昨天的空氣還是偏乾，只有零星的對流雲、雨不多。但是今天潮濕空氣變更厚，代表今天下雨的區域會越下越多，雨勢也會變大。

彭啟明今天也在臉書說，周二凌晨開始，鋒面影響北台灣，降雨更趨劇烈，全台要提防局部強降雨發生。周三四兩天，鋒面逐漸往南台灣，在台灣上空南北擺盪，依舊要提防強降雨。周五鋒面位置再度南移，下午到晚間滯留鋒有機會離開台灣，到巴士海峽。但白天全台有雨。

圖為雷達回波，鄭明典說，今天的潮濕空氣更厚了。(氣象局)

深夜起鋒面接近 西半部.東北留意局部陣雨

(中時電子報)