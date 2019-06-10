勇士10日苦戰12局擊退馬林魚，完成3連戰橫掃。馬林魚終結者羅莫(Sergio Romo)搞砸4分領先，進入延長後一路接力到「砸鍋王」康利(Adam Conley)登板，康利果然被勇士打回超前分，勇士以7-6獲勝，康利苦吞本季第6敗。

雙方這場比賽足足出動16位投手，馬林魚一度以5比1領先，終結者羅莫卻在9局上大為失態，被敲安、保送，甚至被抓投手犯規而掉分，最後遭仇家小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)轟出追平3分炮。總教練麥汀利(Don Mattingly)不甘心就這樣輸掉，跟勇士玩起投手大戰，無奈康利12局上剛登板就被敲出三壘打，勇士喬依斯(Matt Joyce)一棒打回致勝分。

康利本季摘得5個中繼點，搞砸7場比賽，自責分率7.33。此役的敗戰元凶雖是羅莫，但康利屢次砸鍋，麥總不知為何仍對他青眼有加。陳偉殷這場也沒登板，馬林魚又缺一位先發投手，殷仔近期或許可以投一場比較長的比賽。

吃完炸魚排的勇士相當振奮，距離國東老大費城人只剩1場勝差，而且大鬍子左投凱寇(Dallas Keuchel)也預計在近期首秀。

(中時電子報)