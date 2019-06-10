死亡之吻！鮮肉男突暴斃 死於女友種「草莓」 09:012019/06/10 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子因女友親吻「種草莓」，致中風突暴斃。（示意圖／達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲一名男子用餐時突然口吐白沫，倒地不起，緊急送醫後仍不治身亡，死因因竟然與女友對他種「草莓」有關。 據《北京時間》報導，該名男子家人與女友趕到醫院後，醫師告知男子是死於「中風」，但因男子年輕又健康，質疑醫師的判斷錯誤。 後來醫師解開死者的上衣，發現男子遺體的身上與脖子有許多「草莓印」，並對家屬解釋說，吻痕會導致頸部供血不順，進而形成血栓，當血栓流入腦部時，便容易導致中風。 男子女友聽到男友的死因與自己有關時，當場崩潰大哭：「我真的不知道他受不了這個」。 (中時電子報) #女友 #草莓 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫療典範獎 4團隊、3醫師獲殊榮 04:102019/06/06 投資理財 APL易血栓 身體瘀青速就醫 04:102019/06/06 生活新聞 克服妥瑞氏症 資優生立志當醫師 04:102019/06/06 地方新聞 周一及周三 光田醫師進駐外埔 04:102019/06/06 地方新聞 現拌冰淇淋超商就有！必吃貝禮詩奶酒、M＆Ms最狂聯名 12:302019/06/07 風格 女友家驚見拆封保險套 結局糗大了 12:242019/06/07 日常 撞死清大生入獄 胡家瑞另涉嗆醫師判刑2月 07:322019/06/09 社會 男醫KTV偷吃護理師產子 醫師妻求償2000萬 15:492019/06/08 社會 日本醫師大推「躺著就能瘦」吃飽飯後是關鍵 14:302019/06/09 風格 盤點霸氣用料6家芒果冰！堆成山價格還超甜 12:302019/06/09 風格 社會熱門新聞 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 恐怖！公母獒犬街頭狂奔 彰化溪湖2路人遭咬傷 - 社會 紀德艦變海上摩鐵 男女兵「激戰片」外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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