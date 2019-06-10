澳洲一名男子用餐時突然口吐白沫，倒地不起，緊急送醫後仍不治身亡，死因因竟然與女友對他種「草莓」有關。

據《北京時間》報導，該名男子家人與女友趕到醫院後，醫師告知男子是死於「中風」，但因男子年輕又健康，質疑醫師的判斷錯誤。

後來醫師解開死者的上衣，發現男子遺體的身上與脖子有許多「草莓印」，並對家屬解釋說，吻痕會導致頸部供血不順，進而形成血栓，當血栓流入腦部時，便容易導致中風。

男子女友聽到男友的死因與自己有關時，當場崩潰大哭：「我真的不知道他受不了這個」。

(中時電子報)