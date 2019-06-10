彰化市也要打造愛情產業鏈！讓全台最長的八卦山天空步道成為人間鵲橋，搭起青年男女友誼的橋樑；全國最年輕彰化市民代表鐘芮妤也搶在首日率先報名，並在FB貼出美照指「我都參加了，你們還在猶豫什麼？」呼籲大家快來報名。
宣傳活動5日上午在彰化市介壽堂舉行，彰化市長林世賢不當紅娘，不計形象穿上全白天使裝，扮演愛神邱比特，希望為全台優質未婚青年男女牽紅線，也將八卦山風景區創造愛情產業鏈商機。
尚未滿24歲的鐘芮妤，在6日開放報名首日就率先完成報名，並在個人臉書粉絲專頁、和「彰化人大小事」社團貼出夢幻網美照，呼籲大家跟隨她腳步，快來報名以免向隅，貼文引發轟動，不少男女網友紛紛表示想報名。
鐘芮妤說，自己目前單身、無男友，抱著健康認識異性的心態，因此自發性為公所用心規畫的大型活動代言、努力宣傳，希望邀請全台更多單身、未婚青年男女一起參與，也認識彰化市的美景、特色美食，感謝社會課破例讓她報名參加。
她強調，當天一定會出席活動，不排斥異性交往，但並不急著結婚成家，眼下最重要的還是做好市民代表監督問政、服務選民的各項工作；也呼籲青年男女踴躍來嘗試體驗，認識新朋友。
社會課長孫培富表示，在美女市民代表大力鼓吹宣傳下，開放報名首日詢問度就很高，詢問電話不斷，男性報名狀況踴躍，已有逾30人完成報名程序，女性人數則尚停留在個位數。
彰化市公所已有許多年未舉辦未婚聯誼活動，此次活動鼓勵25歲至45歲大專以上青年男女報名，男、女名額各125位，規模是近年全台最大，報名費男士們1000元、女士們500元。
孫培富說，7月27日星期六活動日當天，時間長達7.5小時，一起下午茶、歐式庭園雞尾酒共進晚餐，每人都可獲贈參加禮。為了強調公辦聯誼活動的信用，報名者需於上班日攜帶身分證、戶籍謄本，還有工作證明至公所社會課，以利承辦人員徵信，報名至30日或額滿為止。
(中時 )
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