全台最年輕的市民代表鐘芮妤，6日在臉書貼出夢幻網美照，鼓勵青年男女快來報名全國規模最大的彰化市未婚聯誼活動，引發熱烈討論。（謝瓊雲翻攝）

彰化市長林世賢（中）日前在宣傳活動上化身愛神邱比特。（謝瓊雲翻攝）

全台灣最年輕的市民代表鐘芮妤，今年春天也主動在網路上為彰化市福田里的油桐花季做宣傳，照片中身穿露肩飄逸連身白裙，彷彿花仙子。（謝瓊雲翻攝）

今年兒童節前夕，鐘芮妤更與友人一同發起兒童玩具文具義賣活動，募集許多玩偶文具義賣做公益，讓支持者大讚真是人美心也美。（謝瓊雲翻攝）

全台最長的八卦山天空步道，將在今年夏天華麗變身成人間鵲橋，迎接全台125對青年男女在此未婚聯誼，共賞卦山夕照。（謝瓊雲翻攝）

彰化市也要打造愛情產業鏈！讓全台最長的八卦山天空步道成為人間鵲橋，搭起青年男女友誼的橋樑；全國最年輕彰化市民代表鐘芮妤也搶在首日率先報名，並在FB貼出美照指「我都參加了，你們還在猶豫什麼？」呼籲大家快來報名。

宣傳活動5日上午在彰化市介壽堂舉行，彰化市長林世賢不當紅娘，不計形象穿上全白天使裝，扮演愛神邱比特，希望為全台優質未婚青年男女牽紅線，也將八卦山風景區創造愛情產業鏈商機。

尚未滿24歲的鐘芮妤，在6日開放報名首日就率先完成報名，並在個人臉書粉絲專頁、和「彰化人大小事」社團貼出夢幻網美照，呼籲大家跟隨她腳步，快來報名以免向隅，貼文引發轟動，不少男女網友紛紛表示想報名。

鐘芮妤說，自己目前單身、無男友，抱著健康認識異性的心態，因此自發性為公所用心規畫的大型活動代言、努力宣傳，希望邀請全台更多單身、未婚青年男女一起參與，也認識彰化市的美景、特色美食，感謝社會課破例讓她報名參加。

她強調，當天一定會出席活動，不排斥異性交往，但並不急著結婚成家，眼下最重要的還是做好市民代表監督問政、服務選民的各項工作；也呼籲青年男女踴躍來嘗試體驗，認識新朋友。

社會課長孫培富表示，在美女市民代表大力鼓吹宣傳下，開放報名首日詢問度就很高，詢問電話不斷，男性報名狀況踴躍，已有逾30人完成報名程序，女性人數則尚停留在個位數。

彰化市公所已有許多年未舉辦未婚聯誼活動，此次活動鼓勵25歲至45歲大專以上青年男女報名，男、女名額各125位，規模是近年全台最大，報名費男士們1000元、女士們500元。

孫培富說，7月27日星期六活動日當天，時間長達7.5小時，一起下午茶、歐式庭園雞尾酒共進晚餐，每人都可獲贈參加禮。為了強調公辦聯誼活動的信用，報名者需於上班日攜帶身分證、戶籍謄本，還有工作證明至公所社會課，以利承辦人員徵信，報名至30日或額滿為止。

(中時 )