黎明里長張楊銘帶動志工細心照顧下，花費4年才打造出這片賞花秘境，面積廣達500坪，花朵超過千株，可說是都會叢林中的後花園。（吳亮賢攝）

夏季來臨，泰山區黎明步道奼紫嫣紅的繡球花海，成為拍照打卡新熱點，吸引許多遊客朝聖，在黎明里長張楊銘帶動志工細心照顧下，花費4年才打造出這片賞花秘境，面積廣達500坪，花朵超過千株，可說是都會叢林中的後花園。

「黎明步道花園」座落於泰山區泰林路2段542巷後方，由黎明里長張楊銘率里內數十名志工，自掏腰包栽種，花費4年養護而成，培育繡球花、一丈紅、櫻花、向日葵、炮仗花、九重葛、蜀葵花和合歡等各式花種，其中以一整片的繡球花海，成為當地拍照熱點。

張楊銘表示，黎明步道花園的繡球花，多呈現浪漫的粉紅、粉紫、粉藍色，每年5月中旬至7月底的繡球花季，賞花人潮絡繹不絕，更因此特別設置了流動廁所，方便全家大小一同賞花。

張楊銘說，除了繡球花海之外，園內花朵數量更多達上千株，面積廣達500坪，花季來臨時，成為壯觀的花海大道，除了依時節盛開的花卉外，志工們也會將步道兩側的植栽修剪成各式藝術造型。

民政局表示，張楊銘連任2屆里長，積極帶動里民綠美化風氣，每天風雨無阻巡視里內花圃，修剪、養護植栽，大家都稱他是里內的「環保園丁」。

黎明步道花園鄰近八里、五股和林口，交通方便，民眾可搭乘捷運機場線至泰山站，再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘Ubike，不需跑到山上就能就近賞花、踏青。

(中時 )