北韓政府處決高官的手法五花八門，包括犬決、炮決、活活燒死等都有媒體報導過，據外媒報導，最近又有一名將軍被處死，平壤這次手法更驚人，直接將人丟入食人魚池。

據英國小報《每日星報》（Daily Star）報導，北韓最高領導人金正恩最近又處死一名將軍，該將軍被控意圖發動政變被判死。消息人士透露，將軍手臂和軀幹都被刀子劃開，之後整個人被丟入了金正恩龍城官邸（Ryongsong Residence）的食人魚池。

報導指，這個新建的食人魚池是官員在獲得金正恩授意、要求想些處決的新手法後建造的，裡頭容納了數百條從巴西進口的食人魚，牠們個個張開嘴露出尖銳牙齒，幾分鐘內就能將屍體上的肉剝光。

據傳餵食人魚的想法出自於1977年的007電影《海底城》（The Spy Who Loved Me），當中一個反派人物Karl Stromberg殘忍將對手丟入鯊魚池餵食。

外傳金正恩2011年掌權以來已處決16名高官、數百平民，遭處死高官包含軍隊參謀總長、北韓中央銀行行長、朝駐古巴、馬來西亞大使等人。另外2016年主掌教育的北韓副總理金勇進（Kim Yong Jin）也遭槍決，據傳他在會議上「姿勢不恭」而遭處死。

不具名英國情報官員分析，金正恩「以恐懼治國」，許多政敵都遭公然處死，他想殺雞儆猴，讓包括親信在內的所有人知道，一旦被懷疑有叛國意圖，他們都有可能面臨慘死下場。

他說過去就有高官及金氏家族成員只因在金正恩講話後鼓掌得不夠大聲而遭處死，這次以食人魚處決的手法是「典型的金氏風格」，他只想用恐懼作為政治手段，不論用食人魚處決是不是個有效率的方法。

過去資料顯示，食人魚確實會攻擊人類和其他大型動物，但是鮮少造成致命傷亡，多數死亡案例都是因為受攻擊者溺死水中或是本來就已經死亡。目前無法確定該名遭處決將軍真正死因是否就是被食人吃掉、溺死，或是傷口流血過多致死。

(中時電子報)