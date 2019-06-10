先前傳出已在多倫多購買新房的暴龍明星前鋒「可愛」里歐納德，卻在總冠軍賽G5開打前夕，狠狠給暴龍高層與球迷澆了一頭冷水，因為他在10日受訪時表示，自己根本還沒在多倫多購屋，也讓他能否繼續留在暴龍效力增添變數！

原本隨著暴龍在今年總冠軍賽取得3比1聽牌，繼續隊史首冠只剩一步，里歐納德續留暴龍聲浪逐漸升高，加上謠傳他已在多倫多購買新房，更讓外界認定他可能不走了，沒想到他竟然親口否認這項謠言，卻不願多提自己的未來去留。

里歐納德反而談到自己上季幾乎沒打幾場，本季卻能闖進總冠軍賽的心路歷程，「這種感覺很棒，但我從例行賽開始就很開心，因為可以回歸籃球運動，回想過去1年時間，之前我不能上場，現在我可以打球了，所以盡量享受吧。」

「我不知道何時不能再打，或是突然受傷，這些最糟糕的時刻，就是我的思考來源與持續成長動力，」里歐納德說，「不是輸掉比賽或沒法進球，重要是你能在場上打球，我從小到大都想在NBA打球，如果這件事被剝奪了，那很恐怖！」

(中時電子報)