白宮日前秀出美國總統川普參加空軍官校畢業典禮時，在觀禮台上與台灣國旗同框照後，美國太平洋陸戰隊（Pacific Marines）官方推特日前又意外的「官洩」美軍印太司令部戴維森上將與我國海軍陸戰隊旗同台照，顯示台美雙方軍事關係愈趨密切。

美方日前新公布的印太戰略報告中，將台灣定調為「民主國家」夥伴，而且美軍更罕見的，在太平洋陸戰隊官方推特中，貼出戴維森上將致詞時，左後方明顯可見有青天白日徽的中華民國海軍陸戰隊隊旗的照片。

據了解，美軍印太司令部本月3日到6日，在夏威夷總部舉辦太平洋兩棲領導人研討會，共有來自印太地區20多個美國盟友國家的軍方將領參加，會議主題是討論合作提升印太地區人道援助與天災救助能力。

我國這次也派出三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將參與會議，美國海軍陸戰隊第三遠征軍指揮官、中將赫爾曼．科拉迪（Herman Clardy）互相交換禮物。美方透過「官洩」方式將台美軍事交流慢慢浮出檯面，對我方確實意義重大。

(中時電子報)