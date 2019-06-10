韓粉連續兩周在台北、花蓮舉辦造勢活動，氣勢驚人，但外界認為黨內總統初選氣氛激化，恐不利提名後的整合。而鴻海董事長郭台銘此時更提出一個「備案機制」，遭外界疑是「暗殺條款」，要暗殺高雄市長韓國瑜，連黨主席吳敦義都問到這個問題時都避談，更讓外界啟疑加深。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，郭台銘這話說得沒毛病，但這時提出，是有其必要，還是另有隱情，都加深大家的疑慮。

郭台銘日前和國民黨總統五人小組見面，他在會中提出，國民黨應該要訂「備案機制」，若是初選出線的國民黨候選人「因故」不能繼續參加競選，則應由備份人選接替上場。郭的提議，有中常委認為這是「暗殺條款」。

對於郭台銘初選應該納入「備案機制」是「暗殺條款」一事，吳敦義昨被記者問及此事時，罕見地不做任何說明，看了提問記者一眼之後，轉身就走，似乎刻意避談。

對此，黃暐瀚在今日的《POP撞新聞》上表示，郭台銘這話說得沒毛病，如果誰不行，要有人接續，就如同車子爆胎，還會準備一個備胎，這是沒錯的。可是為什麼郭台銘要在五人小組中提出這樣的事來？也沒有人說最好的人就一定能選，候選人如果因故生亡，後面都有一套機制存在。那郭希望現在有這個機制出來，是有其必要，還是另有隱情，現在有傳聞認為這個「備案機制」是「暗殺條款」，聽起來像是要暗殺掉韓國瑜，大家當然會心生疑懼。

(中時電子報)