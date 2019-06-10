彰化縣政府水資處委由開口契約廠商積極趕工清理，10日已完成伸港海堤海漂垃圾清除，恢復海岸線樣貌。（謝瓊雲翻攝）

歷時一周趕工清理，伸港海岸線上大量的海漂垃圾已不復見。（謝瓊雲翻攝）

彰濱工業區伸港海堤，已大致恢復原有的海岸線樣貌，未來也將正式由國有財產局登錄土地權責，屬工業局管轄範圍。（謝瓊雲翻攝）

五月下旬大雨過後，彰化彰濱工業區伸港海堤出現爆量的漂流木與海漂垃圾堆積，彰化縣整府水資處3日緊急啟動清除工程，10日已完成作業，恢復原本海岸線風貌。

日前伸港海堤被大量海漂垃圾覆蓋的畫面令人怵目驚心，也在縣議會引發討論，要求縣府檢討改善；彰化縣長王惠美關心漁民作業安全及生計，當時即指示縣府水資處、農業處、環保局等相關單位儘速處理，希望能儘速讓彰濱海岸線恢復原來的美景，並使蚵農、漁民出海作業不受影響。水資處現場勘查後，3日請廠商依開口契約委外廠商調派機具人員進場清除，工期預計7至10天，已提前在10日全部清除完畢。

水資處表示，在廠商積極趕工下，現況已全部都清除，後續也將由立法委員柯呈枋協助召集相關單位開會，由縣府、財政部國有財產署中區分署、經濟部工業局、經濟部水利署第四河川局、伸港鄉公所、彰化區漁會等相關單位在伸港鄉公所二樓會議室召開協調會，各級民意代表前往關心；會中會議決議這次由縣府協助清除，而彰濱工業區(伸港區)事業海堤外未登錄土地權責，往後由國產局登錄、工業局所屬，以利後續環境維護。

農業處則指，防潮門泊地垃圾清理也已完成，並陸續完成伸港鄉3條出海道路垃圾清理作業，並修補道路破損，對於農業處所管轄的範圍，伸港鄉包含3條出海道路、1處泊地，現況皆能讓當地漁民順利進出。

(中時 )