高雄市觀光局長潘恒旭又提供另外一個版本，他貼上一位黑衣壯漢的合照，說「跟雨中的背影哥相認」，但並未多加說明該男子身份與姓名。(潘恒旭臉書)

中天主播林嘉源也貼上同一位男子的合照笑說「我也有」。(林嘉源留言)

還有網友幫忙做上1日跟8日的背影哥對比圖。(潘恒旭臉書)

高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，一張「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。大家都在找「背影哥」是誰，並且出現不同版本的答案。8日花蓮造勢，高雄市觀光局長潘恒旭又提供另外一個版本，他貼上一位黑衣壯漢的合照，說「跟雨中的背影哥相認」，但並未多加說明該男子身份與姓名。

1日下午滂沱大雨，一位穿著黑衣的背影哥，在凱道誓師挺韓大會中，儘管雨都已經下到白茫一片，他仍依然挺直著背坐著、手中的國旗也一樣不動搖。「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。中天《新聞深喉嚨》也在臉書呼籲「背影哥~我們在找你!」。關於背影哥是誰眾說紛紜，出現不同版本答案。

高雄市觀光局長潘恒旭8日下午又提供另外一個版本，他貼上一位黑衣壯漢的合照，說「跟雨中的背影哥相認」，但並未多加說明該男子身份與姓名。中天主播林嘉源也貼上同一位男子的合照笑說「我也有」，還有網友幫忙做上1日跟8日的對比圖。

韓粉留言「終於一睹背影哥的廬山真面目了，讚」、「果然有軍人的霸氣。我想對你說...」、「找的好辛苦喔終於找到了真高」，也有人質疑「真的是他嗎?」

(中時電子報)