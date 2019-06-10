「韓式大進場」重現後山！ 200公尺走近10分鐘

「韓式大進場」重現後山！ 200公尺走近10分鐘

繼6月1日凱道造勢吸引大批支持者力挺後，高雄市長韓國瑜週六在花蓮大造勢人潮眾多，再度顯示其高人氣。對此，國民黨發言人洪孟楷拿總統蔡英文上個月走訪花蓮的情況比較，直言蔡英文難得一趟後山行，靜悄悄的幾乎讓全台民眾都不知她來後山，這算什麼？

韓國瑜8日挺進後山花蓮造勢，並提出宜花東3項交通建設。蔡英文昨被問到此事時，她說韓國瑜所提的政見與高雄市民感受落差很大，如今還到別地方喊口號、開支票，相信全台灣的人都會按照狀況判斷。蔡英文這番話也被網友砲轟。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中諷刺表示，一邊是花蓮人期待的交通建設，但另一邊是現任執政的蔡總統打槍拒絕，「那過去三年多，蔡英文政府為了花蓮鄉親，又做了哪些努力？」洪提及，今年五月，蔡為了民進黨內總統初選行程，特地到花蓮參拜了四間廟，又與東華大學師生「閉門座談」。但除此之外，沒有回應花蓮鄉親期盼的交通建設，沒有說明花蓮要的都市發展，沒有解釋花蓮地區所減少的觀光人潮。洪直言，蔡英文難得一趟後山行，靜悄悄的幾乎讓全台民眾都不知她來回後山，這算什麼？

洪孟楷認為，蔡政府可向花蓮鄉親說明過去做了哪些進步、努力和改革，甚至好幾個月是由中央政府指派代理縣長前去，照理講更能夠有所本的發揮。未料，這趟花蓮行卻什麼政策規劃也沒有。洪直言，一次後山花蓮行，儘管並非同一日前往，但蔡英文與韓國瑜的眼界立馬判高下。

(中時電子報)