先前一度傳出考慮本季打完就宣告退休的勇士替補前鋒伊戈達拉，10日受訪時親口坦承，自己還沒想過退役，也沒打算走人，「下季我肯定還會留在勇士，我更深具信心，我們可以迎回核心球員，我們會再一次向總冠軍發起衝擊。」

勇士今年夏天面臨解體危機，杜蘭特與「浪花弟」克雷湯普生都將試水自由市場，其中杜蘭特更被謠傳很有可能跳槽尼克或籃網，伊戈達拉則跟勇士還有1年合約，但他在今年季後賽表現還算出色，場均9.4分、4.6籃板及4.1助攻。

不過伊戈達拉已經35歲了，本季也不斷受到大大小小的傷勢所苦，所以先前才會傳出考慮退休的負面謠言，如今隨著他親口否認退休，勇士高層也可安心一點，準備迎接今年夏天自由市場，目前他們以續留浪花弟為首要任務。

反而是33歲的替補後衛李文斯頓，似乎仍很堅持自己今年夏天宣告退役立場，他說：「無論今夏發生什麼，都會發生的，但我們活在當下，現在要嘗試享受這個時刻，努力重回巔峰。」看來距離他宣告退休的日子，已經不遠了。

(中時電子報)