肇禍的廖男稱是恍神，未能注意車前的狀況，連撞7輛機車，機車像被打保齡球一樣全部倒在路邊。（盧金足翻攝）

早上要來騎車的機車車主，看到愛車被撞成廢體，代步工具無法使用，大嘆好好停車遭受無妄之災。（盧金足翻攝）

碰！碰！碰！台中市西屯區文心路近市政北三路10日凌晨2點多，發生一輛汽車連撞停在路邊的機車，駕駛汽車的廖姓男子經酒測酒測值為零，未酒駕，但為何大馬路會開到去連環撞機車，廖男向警方表示，是一時恍神未能注意車前狀況，造成7輛機車多輛被撞的幾乎解體，他自己不只車頭半毀，人也受輕傷，是否精神不濟肇禍，或其他原因，警方正進一步釐清車禍原因。

這起發生在文心路靠近市政北三路的車禍，今天凌晨2點多，37歲廖姓男子駕駛自小客車，沿文心路外側車道往市政路方向行駛，行近市政北三路時，與右側路邊停車的7輛機車發生碰撞，廖男在撞擊力衝撞下受輕傷未就醫。

警方到場後，也針對廖男進行酒測，酒測值為零，並未酒後開車，廖男稱是恍神未能注意車前的狀況，連撞7輛機車，機車像被打保齡球一樣全部倒在路邊，有的被撞飛，機車幾乎解體，零件四散。

車禍幸好發生在凌晨，人車稀少時間，如果在上下班尖鋒時間，人潮車流多，後果不堪設想，只是今天早上要來騎車的機車車主，看到愛車被撞成廢體，代步工具無法使用，大嘆好好停車遭受無妄之災。

(中時 )