夏天的新綠，動物們也愛，特別是綠竹喔！對大貓熊來說，竹葉可是非常重要的「纖維性」主食！台北市立動物園大貓熊館的三位成員，對於竹葉的選擇與反應也大不相同，他們到底是如何決定要不要吃這把竹葉的呢？常常把保育員和竹農搞到滿頭問號。大貓熊館主要提供「孟宗竹」，在夏秋之際還有遠從花蓮而來的「箭竹」葉供他們食用。有趣的是，保育員清洗箭竹葉時，常常會發現一種綠綠的樹蛙-莫氏樹蛙，有青蛙等兩棲類的存在，間接說明了這些竹葉是來自環境友善的種植農地。

保育員在洗竹葉時，常常有機會發現可愛的「莫氏樹蛙」藏在竹葉裡。（台北市立動物園提供）

如一整堆的竹葉在大熊貓面前，他們總會把竹葉拿起來聞一聞，透過「靈鼻實驗室」的分析，快速決定是否將這把竹葉送進嘴巴裡。這個過程，在旁觀察的保育員，都好想知道牠們到底是如何決定要不要吃這把竹葉的。有時候，明明看起來十分翠綠新鮮的竹葉，保育員目視覺得品質相當好，但一家三口就是不賞臉。

看到青蛙的存在，也間接說明了這些竹葉是來自環境友善的種植農地，讓大貓熊們「食」得更安心。（台北市立動物園提供）

相反的，有時候看起來不怎麼起眼、零零落落的竹葉，他們卻吃得津津有味。把保育員和竹農都弄糊塗了，真的好想知道，到底是竹葉中的那一種化合物，左右他們的選擇呢?另外對於竹葉的喜好分別也受到小時候環境的影響，「圓仔」可能小時候就跟隨媽媽「圓圓」學習吃東西，因此母女選擇竹葉的條件十分類似。而「團團」則不同，呈現個體差異。

保育員有車要回花蓮時，蛙蛙就會「搭便車」被送回花蓮的竹林，重新回到原來的棲地生活。（台北市立動物園提供）

大貓熊館一整年主要提供「孟宗竹」及「箭竹」葉，其中「箭竹葉」主要是來自花蓮。保育員在洗竹葉時，常常有機會發現可愛的「莫氏樹蛙」藏在竹葉裡，看到離鄉背井的「旅行青蛙」，保育員總會小心呵護著牠們，還特別設計了專屬捕蟲設備，提供蛙蛙源源不絕的天然食物來源。過一陣子，保育員有車要回花蓮時，蛙蛙就會「搭便車」被送回花蓮的竹林，重新回到原來的棲地生活。看到青蛙的存在，也間接說明了這些竹葉是來自環境友善的種植農地，才能讓青蛙好好生活在那裡，也讓大貓熊們「食」得更安心。

觀察過大貓熊吃東西的朋友們或許曾注意到，一整堆的竹葉在面前，他們總會把竹葉拿起來聞一聞（「圓圓」）。（台北市立動物園提供）

其實，每種竹葉的形狀樣式大不相同，相信其中的味道對大貓熊更是有很大的差別。歡迎大家到動物園大貓熊館時，可以觀察看看，大貓熊式如何在竹葉堆裡，聞一聞，咬一咬，然後選擇出自己喜歡的竹葉來吃，真的十分有趣。

遠從花蓮而來的「箭竹」常常會發現一種綠綠的樹蛙-莫氏樹蛙。（台北市立動物園提供）

另外要特別提醒大家，台北市立動物園自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共10天不對外開放唷！

(中時電子報)