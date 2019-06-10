回應反送中 蘇揆：台灣勿步上香港後塵 16:112019/06/10 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇揆臉書反送中警語 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中大遊行許多民眾走上街頭，行政院長蘇貞昌上午在臉書替「香港加油」，並說台灣今天享有自由、民主、開放，一定要警戒，不能為了一時小利、或好聽的話，步上香港的後塵。 蘇揆在臉書表示，民主自由從來不是天上掉下來的，而是多少人爭取來的。昨天，為了反對授權將人民移送中國受審的「送中條例」，有超過一百萬香港市民走上街頭。 蘇揆說，台灣今天享有自由、民主、開放，一定要警戒，不能為了一時小利、或好聽的話，步上香港的後塵。大家要一起努力，政府也會展現決心，持續守護你我的自由與人權。 (中時 ) #香港 #自由 #民主 #後塵 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 這5年房價漲多少才算賺 專家這樣說 09:312019/06/06 生活 韓粉求饒？網轟王浩宇：戲精上身不演難過 17:082019/06/06 政治 臉書傳本月發行加密通貨 04:092019/06/07 全球財經 加入華為禁令 臉書暫停安裝APP服務 15:432019/06/07 財經 臉書不再允許華為手機預裝其APP 22:202019/06/07 兩岸 華為再遇挫！臉書禁華為手機安裝app 02:522019/06/08 財經 臉書發禁令 華為手機不准預裝APP 04:092019/06/08 焦點新聞 AI當守門員 管理臉書不當內容 04:092019/06/08 產業特刊 衝擊海外手機銷售 臉書出重拳 封殺華為安裝App 01:402019/06/08 財經焦點 鄭文燦臉書力挺蔡英文代表民進黨選總統 10:082019/06/08 政治 政治熱門新聞 柯P自曝內部民調：我贏韓國瑜很多！ - 政治 趙少康唱衰韓國瑜 美華僑不理解 - 政治 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 王世堅質疑請假密會誰 柯：沒去汽車旅館 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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