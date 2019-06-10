香港反送中大遊行許多民眾走上街頭，行政院長蘇貞昌上午在臉書替「香港加油」，並說台灣今天享有自由、民主、開放，一定要警戒，不能為了一時小利、或好聽的話，步上香港的後塵。

蘇揆在臉書表示，民主自由從來不是天上掉下來的，而是多少人爭取來的。昨天，為了反對授權將人民移送中國受審的「送中條例」，有超過一百萬香港市民走上街頭。

蘇揆說，台灣今天享有自由、民主、開放，一定要警戒，不能為了一時小利、或好聽的話，步上香港的後塵。大家要一起努力，政府也會展現決心，持續守護你我的自由與人權。

(中時 )