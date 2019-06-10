大安媽祖園區斥資鉅額公帑，迄今仍是有座無神像，目前淪為閒置空間引民非議！觀光旅遊局長林筱淇10日指出，神像現在除民間勸募外，也希望可以透過捐贈實材的方式來協助，但後續仍需時間進一步洽談；施工部分，則可由市府編列相關預算處理。

林筱淇表示，大安媽祖文化園區建設已歷經好幾任市長，目前園區的基座已完工驗收，先前議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，因此雕像朝向啟動民間勸募來處理，前市府在先前有一些困難與阻礙一直沒有解決，盧市長上任後，幾個月來則是努力協調和解決。

林筱淇指出，先前議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，市府尊重議會決議，因此朝向民間勸募方式處理，估計經費約需1億多元，市府目前已跟台灣媽祖聯誼會洽談中，先前聯誼會已提供很多協助，很感謝他們，但民間勸募還需要一些時間，沒那麼快，市府朝此方向處理，希望盡快達成目標。

(中時 )