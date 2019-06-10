還記得暴龍後衛范維利特在總冠軍賽G4末節，被李文斯頓肘擊臉部，當場倒地血流滿面的驚悚畫面嗎？沒想到竟然有人藉此想發一筆小財，因為他當時被打斷的半顆牙齒已經放上拍賣網站，起標價更高達5000美元(約台幣15.8萬)。

范維利特在今年季後賽期間備受暴龍總教練納斯重用，更交出亮眼的外線火力，堪稱暴龍板凳奇兵，甚至中國大陸網友還封了他一個「范喬丹」綽號，沒想到竟在G4慘遭肘擊，換來眼角縫了7針與斷牙命運，但他不會缺席接下來賽事。

只是當時他斷掉的半顆牙齒，被場邊工作人員撿走，更被放上拍賣網站販售，或許這個拍賣價格，會讓大部分人難以接受，但對暴龍球迷來說，這是他們球員首次在總冠軍賽奮戰過後的無價紀念品，絕對會有人想要把它買下來。

其實在NBA歷史當中，這種相當另類的球員拍賣品很多，最接近的1次當屬有人把「小飛俠」布萊恩最後1場例行賽的空氣，裝在塑膠袋中拿來拍賣，竟然還以13600美元(約台幣43萬)的價格賣出，只能說瘋狂的球迷真是不少！

(中時電子報)