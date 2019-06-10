總統蔡英文為了初選全省跑透透，月前她在嘉義一處大樹下開講國防施政，被民眾錄下，她公開宣稱國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，但她執政後用兩、三年和軍方溝通、合作，現在他們（軍隊）已經和「我們」一樣同心。前立委孫大千砲轟「這根本就是公然侮辱國軍！」

孫大千在臉書發文，他五問蔡英文總統：

第一，古寧頭戰役和八二三炮戰中，無怨無悔，犧牲性命的國軍將士難道不是為了保衛台灣嗎？

第二，國軍的天職就是要捍衛中華民國，他們應該要跟國家「同心」，而不是和民進黨「同心」吧？

第三，蔡英文總統今天強調，「她執政後軍隊才終與民進黨同心」。這句話難道是要告訴台灣人民，國軍已經變成民進黨的「黨軍」了嗎？

第四，陳水扁總統曾經很驕傲的說，他任內最重要的政績，就是完成軍隊國家化。蔡英文這一番話，不是狠狠的打臉了陳水扁嗎？

第五，任何一個為了尋求自己連任，不惜製造兩岸衝突的政治人物，都是所有國軍子弟家屬的公敵。蔡英文總統怎麼還有臉站在那裡自吹自擂呢？

(中時電子報)