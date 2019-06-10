洋基正陷入王座可能易主的困境，先發投手哲曼(Domingo German)這時捅了球隊一刀，「我受傷了，但我之前沒說。」當然哲曼不是故意傷害球隊，但這對洋基無異是災難性的打擊。因為哲曼本季表現非常好，9勝2敗直追當年王建民，近3場自責分率卻高達8.59，原來是他隱瞞傷勢。

哲曼上月27日拉傷了左臀部髖屈肌，那場他被皇家痛打7分，他後來又投了兩場才向教練坦承受傷。「我以為那點傷自己會好，所以沒告訴球隊，我真的以為能撐過去。結果傷勢好像愈來愈重，投得愈多就奪走我愈多力量。」

隱匿傷勢不僅傷害自己也傷害球隊，總教練波恩(Aaron Boone)沒有責怪哲曼，「畢竟我們無法感受到他本人的傷痛。」哲曼被放入10天傷兵名單，安排核磁共振檢查。洋基叫上3A左投塔普利(Stephen Tarpley)暫代，他本季中繼6場，自責分率10.38。

本季貢獻最多局數也最穩定的田中將大，近期因小女兒出生很忙，可能會再度向球隊請假，總教練波恩又要傷腦筋了。還好洋基10日靠著牛棚「假先發」驚險以7-6打退印地安人，勉強守住王座，跟光芒並列美東第1。

(中時電子報)