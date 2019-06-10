20年前從台東到台中工作的54歲丁姓男子因故和姐姐失聯多年，日前其姐夢到他全身是血，特別從台東到台中找弟弟，才發現已不知弟弟的住處，轉而向派出所求助；沒想到兩個月後員警在南區一家網咖執行臨檢巧遇丁男，在員警鼓勵下，丁男撥電話給姐姐報平安，昔日記憶湧現，丁男流出男兒淚，也承諾會找時間找姐姐相聚。

台中市警察局第三分局勤工派出所所長林俊昌、巡佐林勝助、警員許銘儒、林鼎翔，端午節前夕6月4日晚間到一家網咖執行臨檢時，發現54歲丁姓男子兩個月前被家人通報為失蹤人口，經詢問才發現他是家中獨子，另有1個姐姐及2個妹妹，因為生意失敗，又面臨父親過世及老家因天災倒塌的多重打擊，故隻身1人到台中工作，從此就與家人斷了聯繫，一過就是20年，不明白為何突然被家人通報失蹤。

員警得知後便聯繫報案人了解詳情，原來丁男姊姊日前突然夢見丁男全身是血，因擔心弟弟的安危，千里迢迢從台東趕到台中想要探視，卻因失聯20年早已不知弟弟住處，苦無其他聯繫方式，最後只好轉往派出所尋求協助。

丁男了解前因後果後，在員警的鼓勵下，懷著忐忑心情撥打電話與姊姊聯繫，撥通後聽見姊姊聲音的瞬間，丁男開始淚流滿面，以前種種的兒時記憶，伴隨著眼淚一一湧現，丁男告訴姊姊自己身體無礙，也承諾會找時間和姊妹相聚，更感謝員警協助，讓他解開糾結多年的「心結」。

(中時 )