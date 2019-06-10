資深藝人馬如龍(本名黃政雄)，日前才送走因車禍驟逝的22歲外孫，孰料年初被診斷出罹患肺腺癌的他，本月初動完腸道手術，卻因小腸破裂引發敗血症，在加護病房搶救多日，甚至裝上葉克膜，然仍不敵病魔，於昨天傍晚病逝，享壽80歲，離世消息讓外界心疼不已。

馬如龍過去在圈內不但受人敬重，他也相當疼惜後生晚輩，因此癌逝消息一出，許多演藝圈後輩紛紛公開po文，悼念這位同行大前輩，其中包含女星周曉涵，她在IG貼出悼念文，曝光了跟馬如龍之間兩次特殊的緣分，原來她兩度在戲中飾演馬如龍的女兒，而馬如龍是圈內唯一兩度飾演她父親的人。

兩人第一次合作是2014年拍攝《湊陣》時，周曉涵演他未婚懷孕的小女兒，一幕躺在病床上的戲，周曉涵要被拍攝特寫，「他握著我的手，給了我好多情緒，也因此讓我很快的進入了角色裡，眼淚嘩啦啦的流」，另一回則是在2017年的《艋舺之江湖再現》中，馬如龍演出她的黑道老爸，周曉涵感性表示馬如龍的氣魄與口吻，以及穿著木屐咖咖走路的可愛模樣，讓她至今難忘，如今「爸爸」走了，她吐露對於能在戲裡當她的女兒，感到榮幸，「馬爸爸，一路好走，安心的睡吧」。

(中時電子報)