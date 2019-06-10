根據中央氣象局預報，10日起天氣轉趨不穩定，豪大雨可能來襲，預計週二至週五均受影響。台中市政府水利局今日下午5時將開設三級應變中心，監控水情並執行災害搶救。目前已做好各項防汛準備，包含沙包發放、鼎塊調動、抽水機及抽水站待命等機制。今日上午11時起開始發放沙包，有需求的民眾可至離住家最近的區公所，憑身分證或駕照免費領取。

西南季風今天引進明顯水氣，配合鋒面逐漸靠近，台中市有強降雨發生機會。預計自週二起持續至週五，週六鋒面至巴士海峽後，台中降雨才會趨緩。水利局表示，由於這波鋒面預估滯留時間較長，預計今日下午5時開設三級應變中心，以監控水情，並執行災害搶救，請山區及低窪地區民眾隨時注意水情，確保安全。

水利局指出，已備妥2萬5000包沙包、防汛鼎塊785塊，各區公所均儲備至少300包沙包，有需要的民眾可憑身分證等證件到區公所免費領取沙包，每戶最多10包，公寓大廈及工商行號最多30包。

市府248部大、中小型抽水機均已完成維護運轉保養，隨時待命支援。7座抽水站均已完成維護保養，總抽水量共計可達32.8CMS，相當於1分鐘將1座標準游泳池抽乾，降低淹水風險。

水利局強調，汛期應保持危機意識，並可利用手機及平板電腦免費下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

(中時 )